Украина Тарифы на коммуналку резко взлетят: сколько придется платить

2019-07-29 21:30 297

 

Тарифы на газ могут снова взлететь в цене. Так, до конца года газ может подорожать на 15%, а в следующем, 2020 году, прибавит к цене еще 20%. Такой нерадостный прогноз озвучил Минэкономразвития.

Сообщается, что в следующие два года стоимость газа для населения вырастет на 14% и на 10%.

На 20% до конца этого года ожидают подорожания горячей воды и отопления. Следующие три года тарифы будут увеличиваться на 10-15%. Электроэнергия станет дороже в этом году на 15%. Еще за два года придаст 18,9 и 20% соответственно. С 2022 года прогнозируют подорожание электроэнергии на 7%, пишет "Политека".

При этом согласно правилась предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг в Украине, которые сейчас действуют получается, что тарифы растут, а количество льготников падает. Предыдущие отопительные сезоны помощь получали около 65 миллионов домохозяйств. В этом году их количество сократилось до 3,3 миллиона.

С первого мая 2018 года также были изменены правила оформления субсидий и в результате этого часть домохозяйств лишилась льготы.

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