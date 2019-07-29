Политика В Европе пригрозили Украине проблемами на 500 млн евро

2019-07-29 22:00 291

 

Национальное агентство по предупреждению коррупции необходимо перезапустить из-за неспособности ведомства проверять электронные декларации.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью Европейской правде.

"Мы рассчитываем, что НАПК заработает полноценно, ведь сейчас этого нет – как минимум они не способны проверять е-декларации. Мы считаем, что они должны получить те средства и тех людей, которые позволят им быть более эффективными", – сказал Мингарелли.

Он добавил, что НАПК по какой-то причине не может запустить автоматическую верификацию е-деклараций.

"Но я не буду давать указаний, что надо заменить этого, этого и вот того человека, чтобы это заработало, нет. Это задача Украины – сделать необходимые шаги, чтобы проверка деклараций заработала", – подчеркнул посол.

Мингарелли добавил, что введение автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих является одним из условий для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже к концу 2019 года.

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