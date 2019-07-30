Украина КАРТА На Донбассе украинский солдат подорвался на мине диверсантов

2019-07-30 10:13 135

На Донбассе за сутки 29-30 июля один украинский военный получил ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсантами.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил, в течение суток Вооруженные силы Украины придерживались устойчивого режима прекращения огня. В то же время сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня.

При этом один раз применялся запрещенный минскими соглашениями миномет калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Каменка, Гнутово, Водяное.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения. От начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил", - отметили в ООС.