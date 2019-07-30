Украина В Днепре грабители заполнили газом и взорвали банкомат

2019-07-30 10:42 105

В Днепре минувшей ночью взорвали банкомат "ПриватБанка", расположенный в продуктовом магазине.

Как сообщает "Информатор", жители улицы Торговой услышали только хлопок и не обратили на него внимания. Через несколько минут к магазину на этой улице съехались сотрудники охранной фирмы.

Злоумышленники взломали банкомат, запустив трубку с газом. Чтобы забрать деньги, им пришлось взломать дверь магазина.

Из-за взрыва, помимо банкомата, поврежден холодильник внутри помещения: там была разбита стеклянная витрина, и продукты полностью засыпало осколками. На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и патрульные. Детали выяснят правоохранители.

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