Украина В Киевавтодоре рассказали, что мешает реконструкции моста Патона

2019-07-30 17:00 192

По словам гендиректора Киевавтодора Александр Густелева, мост Патона - культурная памятка, а потому его реконструкцию должен разрешить Минкульт

Директор Киевавтодора Александр Густелев заявил, что мост Патона отремонтируют, как только капитальную реконструкцию разрешит Министерство культуры. Об этом информирует сайт КГГА.

"Еще с 2018 года городская власть внесла в программу экономического и социального развития Киева - работы по реконструкции моста имени Патона, однако не имеет возможности начать соответствующие работы", - сказал Густелев.

По его словам, мост был введен в эксплуатацию в 1953 году и находится под охраной государства, как памятка архитектуры и мостостроительства местного значения.

"Законодательство в сфере охраны культурного наследия разрешает проводить только реставрационные работы на объектах, признанных памятками архитектуры. Но реставрация - это покрасить, почистить... А мост нуждается именно в масштабной реконструкции", - заявил Густелев.