Украина Убийство украинца в Африке: в МИД рассказали детали

2019-07-30 20:00 75

В Южно-Африканской Республике задержали одного из подозреваемых в убийстве гражданина Украины, которое произошло гражданина Украины 27 июля. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

“По предоставленной Департаментом консульской службы МИД Украины информации, Посольство Украины в Южно-Африканской Республике сообщило о смерти гражданина Украины, который погиб в районе Хаут Бэй (пригород Кейптауна), Южно-Африканская Республика, 27 июля 2019 года в результате полученных ножевых ранений. По информации Посольства, в совершении преступления подозреваются три человека, один из которых был вскоре задержан с рюкзаком, где находились личные вещи погибшего”, — сообщили в пресс-службе.

По данным Министерства, двое других подозреваемых в убийстве находятся в розыске.

“29 июля 2019 года суд района Винберг провел первое заседание по делу по обвинению одного из подозреваемых. Следующее слушание по делу назначено на 21 августа 2019 года”, — отметили в МИД.

Как отметили в пресс-службе, посольством Украины в ЮАР в оперативном порядке установлено и поддерживается на постоянной основе контакт с компетентными органами и женой погибшего гражданина Украины с целью согласования процедурных вопросов, связанных с репатриацией тела умершего и оказания необходимой консульской помощи.

Как сообщал УНН, накануне в СМИ появилась информация о том, что на прошлой неделе три человека напали на 44-летнего украинского туриста с ножами на территории Южно-Африканской республики.