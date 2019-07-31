Политика "Нафтогаз" выставил России счет за оккупацию Крыма: названы цифры

2019-07-31 16:30 273

 

НАК "Нафтогаз Украины" оценил убытки от захвата Россией активов компании в Крыму в $5,2 млрд.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Исковое заявление о размере компенсации убытков было подано в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге в конце июня 2019 года, сообщили в компании.

Решение о компенсации убытков трибунал, как ожидается, вынесет не ранее конца 2020 года.

НАК, а также шесть ее дочерних компаний инициировали данное арбитражное производство 17 октября 2016 года в соответствии с соглашением между правительствами Украины и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Иск касается имущества самой НАК, а также компаний "Черноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Укргаздобыча", "Укртранснафта", "Газ Украины" и "Ликво".

До оккупации Крыма в 2014 году "Нафтогаз" владел буровыми установками, флотом и другим имуществом украинской государственной компании "Черноморнефтегаз". В результате оккупации "Нафтогаз" потерял контроль над данным предприятием. Позже предприятие "Черноморнефтегаз" было воссоздано на подконтрольной территории Украины.

В мае 2018 года трибунал завершил устные слушания в деле.

1 марта глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что суд в Гааге принял решение в пользу НАК, и постановил, что Россия отвечает за незаконный захват активов госкомпании в Крыму.

Минюст России тогда заявил, что не признает данное решение международного арбитража.

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