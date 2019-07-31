Украина С 2023 года в Украине запретят продавать сыр фета

2019-07-31 20:30 159

Украинские производители сыра "фета" будут вынуждены отказаться от этого названия молочного продукта, поскольку это является защищенным географическим обозначением.

Украинские производители сыра с 2023 года не смогут использовать наименование "фета". От этого названия придется отказаться, так как оно является защищенным географическим указанием. Об этом сообщили эксперты сообщества Geographical Indications in Ukraine / Географические указания в Украине на официальной странице в Facebook.

"Фету в Украине производят около 20 предприятий. Но после 2022 года они должны отказаться от этого названия, которое является охраняемым географическим указанием", – говорится в сообщении.

Сейчас, по данным специалистов, представители Минагрополитики, торговых сетей и производителей начали изучение опыта других стран и разработку продуктового досье, а также нового названия продукта.

Напомним, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина обязалась с 2026 года отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" для продукта отечественного производства. Вместо термина "коньяк Украины" будет употребляться другое название.

Позже украинцы проголосовали за новое название коньяка Украины. Победителем стал вариант Украинский бренди. На втором месте - Бурштын, а на третьем - Гайстер.