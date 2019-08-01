Украина Полиция Киева задержала телефонного "минера" - шутнику грозит 6 лет колонии

2019-08-01 09:11 144

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщил о заминировании одного из гипермаркетов в Дарницком районе.

"Киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета… "Шутнику" грозит до шести лет заключения", − сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что в магазине на улице Здолбуновской заложена взрывчатка. После осмотра объекта никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружили.

По данным полиции, злоумышленником оказался уроженец Львовской области, 1984 года рождения, который ранее не имел проблем с законом. Таким образом мужчина решил отомстить охранникам магазина, с которыми у него ранее возник конфликт. Следственный отдел Дарницкого управления полиции начал уголовное производство по части 1 статьи 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).