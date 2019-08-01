Политика фото "Яркий свет, сияющий в темноте", - советник Трампа отвесил неожиданный комплимент Кличко

2019-08-01 15:46 135

При мэре Виталии Кличко Киев стал лучше, чем когда бы то ни было. Такое мнение высказал советник президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани на своей странице в Twitter.

Руди Джулиани поделился своими впечатлениями от встречи с Виталием Кличко в Нью-Йорке.

"Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и является настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он - яркий свет, сияющий в окружающей темноте", - написал Джулиани и прикрепил фото с киевским городским главой.

При этом, остается загадкой, бывал ли Джулиани в Киеве до начала или во время правления Кличко.

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