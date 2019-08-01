Украина Ильин день: главные традиции праздника и почему нельзя купаться

2019-08-01 19:00 324

В честь библейского пророка Илии 2 августа отмечается Ильин день. Этот праздник имеет большое значение для православных христиан и славянских народов.

Илья-пророк: покровитель

"Нам с вами важно не забывать, что Илия – покровитель верных чад Господних, потому что сам был верен Господу, невзирая на обстоятельства. Он же и наставник заблудших, который пытался своими чудесами вразумить народ. Но каждый любит и чтит этого святого по-своему, он близок каждому из нас и без сомнения является одним из самых любимых святых в народе", – пояснил настоятель Киево-Печерской Лавры, владыка Павел.

Стоит отметить, что Илия-пророк почитается также покровителем земледелия, к нему взывают в засухи из-за его слов: "И в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему".

Свадьба в Ильин день считается доброй приметой, так как Илья Пророк – покровитель супружества. Считается, что венчание в этот день будет способствовать не только ладу в семье, но и привлечению богатства, то есть семейный бюджет никогда не истощится.

Что нельзя делать на Ильи

Считается, что на Ильи запрещается:

работать в поле и по дому, чтобы не гневить святого пророка. Исключение делалось лишь для пчеловодов: считалось, что даже, если к ним и заглянет злой дух, то Илья его прогонит прочь;

стоять под деревом, бегать, ругаться, громко кричать, петь – иначе может ударить молния;

сквернословить и даже допускать плохие мысли;

выпускать на улицу домашних животных или, наоборот, впускать их с улицы домой: считалось, что в них в этот день может вселяться нечистая сила;

стоять на перекрестке: считалось, что там собирается нечистая сила.

Есть и еще один запрет, на котором мы остановимся отдельно.

Ильин день: почему нельзя купаться

На Илью и после него запрещается купаться в водоемах. Согласно поверью, когда Илия отправлялся на небо в колеснице, в воду упала подкова с копыта лошади и охладила ее. Люди, которые в этот день купаются в водоемах, могут простудиться.

Еще одна версия, почему нельзя купаться после Ильи – это вредно для здоровья: так как с этого времени вода в водоемах начинает цвести, то это может отразиться на коже не лучшим образом. К тому же не многим будет приятно плавать в воде, покрытой тиной и имеющей неприятный запах.

Кроме того, существует поверье, что в ночь на 2 августа у водоемов собирается нечистая сила – водяные, русалки, черти. Якобы они и начинают хозяйничать в реках и озерах с этого момента. Поэтому риск утонуть очень велик – не успеет человек опомниться, как нечисть схватит его и утянет за собой. В народе также говорят, что в Ильин день у водоема можно встретить диких зверей: "В Ильин день олень воду переплыл, купаться не стоит".

В этот день даже не стирали и вообще старались находиться от воды подальше.

Вместе с тем, встречаются и приметы, в которых сказано, что на Илью нужно умыться дождевой водой.

Ильин день: приметы

Считалось, что если в этот праздник идет дождь с громом, то вскоре будет болеть голова. А вот если гром продолжительный, то здоровье в грядущем году будет слабым.

Накосить сена нужно было до этого праздника: в этом случае и урожай в грядущем году будет хорошим, и весь год будет удачным. Если же наоборот – после Ильина дня косить сено, то год будет неурожайным. А еще говорили: "До Ильина дня сено сметать — пуд меду в него накласть, после Ильина — пуд навозу".