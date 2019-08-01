Украина Пограничники обнаружили подделку в паспорте через орфографическую ошибку

2019-08-01 18:00 384

 

Пограничники благодаря орфографической ошибке обнаружили в паспорте гражданина Украины поддельные печати консульского учреждения Украины в Словакии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Так, 25-летний гражданин Украины на легковушке словацкой регистрации направлялся в Венгрию через пункт пропуска "Тиса". В ходе проверки паспортного документа украинца инспекторы пограничного контроля обратили внимание на отметки, проставленные Генеральным консульством Украины в Братиславе.

"Во время детального изучения документа правоохранители выяснили, что отметки о принятии на консульский учет в Генеральном консульстве Украины в Братиславе и о постоянном проживании в Словакии являются поддельными. Конфигурация букв, интервалов между ними, формы и размеры Государственного герба Украины не соответствовали установленным образцам. Среди признаков, свидетельствующих о подделке, в частности, были и допущены орфографические ошибки в названии столицы Словакии - на отпечатке в паспорте указана "Братіслава", - отметили пограничники.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" пограничники сообщили Нацполиции. А паспорт изъяли установленным порядком для проведения экспертизы. Мужчина же выбыл из пункта пропуска в сопровождении представителей полиции для проведения дальнейших мероприятий.

Напомним, в международном пункте пропуска "Борисполь" обнаружили гражданку Ирана, которая сделала пластическую операцию, чтобы попасть в Канаду.

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