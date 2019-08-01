Политика Оккупанты спровоцировали в Крыму масштабную природную катастрофу

2019-08-01 19:30 96

 

С 2000 года Бакальская коса длиной 6 км – региональный ландшафтный парк площадью 1,5 тыс. га – находятся на грани исчезновения.

В аннексированном Крыму повреждено порядка 33 га территории исчезающей Бакальской косы. Об этом сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на так называемого министра экологии и природных ресурсов полуострова Геннадия Нараева.

Из-за этого незаконный "глава" Крыма Сергей Аксенов обратился к прокурору. Он попросил провести проверку чиновников, которые выдавали лицензию на добычу песка на косе. Добыча этого природного ресурса в промышленных масштабах продолжается с 2015 года, что привело к тому, что большая часть косы исчезла.

Отметим, с 2000 года Бакальская коса длиной 6 км – региональный ландшафтный парк площадью 1,5 тыс. га – находятся на грани исчезновения из-за того, что штормы размывают и вымывают почву. После сильных штормов 2005 и 2007 годов часть косы полностью размыло, и в результате образовался остров, который каждый год становится меньше.

 

 

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