Политика Иностранцы купили украинских облигаций на 86 млрд гривен

2019-08-01 18:00 144

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений

Нерезиденты в четверг, 1 августа, купили украинских облигаций государственного займа (ОВГЗ) на 12,65 млрд гривен, увеличив свой портфель на 17,2%.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ), пишет Интерфакс-Украина.

Теперь портфель ОВГЗ иностранцев составляет рекордные 86,41 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 14,96 млрд грн (на 1,9%) – до 803,4 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений: юрлиц – увеличился на 34 млн грн (на 1,3%), до 26,24 млрд грн, физлиц – на 3 млн грн (на 0,4%), до 9,43 млрд грн.