Мир Украинцы смогут летать без виз на еще один популярный курорт

2019-08-01 21:30 153

Шри-Ланка отменила визу для граждан Украины. Об этом сообщает News In Asia.

С 1 августа украинцы и граждане еще 47 государств смогут посетить Шри-Ланку на срок до 30 дней без платы за визу. Ранее украинцы должны были заплатить около $40 в аэропорту прибытия для открытия туристической визы.

Такой режим будет действовать шесть месяцев, после чего правительство рассмотрит эффективность программы для развития туризма. С помощью таких шагов правительство острова пытается восстановить потери в туристической сфере после апрельских терактов.