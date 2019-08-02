Политика США сегодня разорвали ракетный договор, завершивший в 1987 году "холодную войну"

2019-08-02 14:44 186

Как сообщает Европейская правда, Соединенные Штаты сегодня, 2 августа, официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение "холодной войны".

Напомним, ДРСМД в 1987 году подписали лидер СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.

Документ запрещал обоим ядерным сверхдержавам владеть наземными ракетами радиусом действия от 500 до 5000 км. Фактически подписание этого договора вывело мир из состояния "холодной войны".

В феврале этого года США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.