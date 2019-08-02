Политика В МВД уверяют, что беспредела начавших патрулировать города гвардейцев не будет

2019-08-02 23:00 90

Военнослужащие Нацгвардии начали самостоятельно патрулировать улицы городов. До августа они несли службу совместно с сотрудниками полиции. Военные будут пять дней в неделю по 6 часов охранять общественный порядок, а всего в таком формате привлекут около 2 тысяч патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак.

Увидев список широких полномочий гвардейцев, даже законопослушные граждане всерьез озадачились. Фактически такой военный коп имеет право зайти к нам в дом, устроить обыск в авто и прочее. Разумеется, такие новшества вызвали в обществе немалый резонанс. Реагируя на это в Нацполиции на своей странице в ФБ (см. скрин ниже) попытались успокоить граждан, мол, военного беспредела не будет, эти правоохранители также, как и привычные нам копы не имеют права нарушать нормы Конституции Украины.

В пресс-службе НГУ уточнили, патрулировать гвардейцы будут в экипировке, вооружившись спецсредствами и штатным оружием. Им раздадут планшеты, подключенные к информационно-телекоммуникационной системе "Информационный портал Национальной полиции Украины". Это позволит в режиме он-лайн следить за оперативной обстановкой в ​​районе выполнения задач.

Военные патрули имеют право ( по закону "О Национальной гвардии Украины") :

проверять документы

опрашивать

осуществлять поверхностную проверку и осмотр

останавливать транспорт

требовать оставить место и ограничивать доступ к определенной территории

ограничивать передвижение человека, транспортного средства или фактического владения вещью

заходить в жилье или другое владение человека

проверять соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел

снимать на видео и фотографировать

проверять соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц

осуществлять полицейскую опеку.

В пресс-службе Нацполиции говорят, что статья 42 закона о НПУ определяет конкретный перечень полицейских мер принуждения: физическое воздействие (сила), применение спецсредств и применения огнестрельного оружия. Военные уверяют, что подобные патрули - довольно распространенная среди родственных формирований стран Европы практика.