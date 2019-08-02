В МВД уверяют, что беспредела начавших патрулировать города гвардейцев не будет

Военнослужащие Нацгвардии начали самостоятельно патрулировать улицы городов. До августа они несли службу совместно с сотрудниками полиции. Военные будут пять дней в неделю по 6 часов охранять общественный порядок, а всего в таком формате привлекут около 2 тысяч патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак.
Увидев список широких полномочий гвардейцев, даже законопослушные граждане всерьез озадачились. Фактически такой военный коп имеет право зайти к нам в дом, устроить обыск в авто и прочее. Разумеется, такие новшества вызвали в обществе немалый резонанс. Реагируя на это в Нацполиции на своей странице в ФБ (см. скрин ниже) попытались успокоить граждан, мол, военного беспредела не будет, эти правоохранители также, как и привычные нам копы не имеют права нарушать нормы Конституции Украины.
В пресс-службе НГУ уточнили, патрулировать гвардейцы будут в экипировке, вооружившись спецсредствами и штатным оружием. Им раздадут планшеты, подключенные к информационно-телекоммуникационной системе "Информационный портал Национальной полиции Украины". Это позволит в режиме он-лайн следить за оперативной обстановкой в районе выполнения задач.
Военные патрули имеют право ( по закону "О Национальной гвардии Украины") :
проверять документы
опрашивать
осуществлять поверхностную проверку и осмотр
останавливать транспорт
требовать оставить место и ограничивать доступ к определенной территории
ограничивать передвижение человека, транспортного средства или фактического владения вещью
заходить в жилье или другое владение человека
проверять соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел
снимать на видео и фотографировать
проверять соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц
осуществлять полицейскую опеку.
В пресс-службе Нацполиции говорят, что статья 42 закона о НПУ определяет конкретный перечень полицейских мер принуждения: физическое воздействие (сила), применение спецсредств и применения огнестрельного оружия. Военные уверяют, что подобные патрули - довольно распространенная среди родственных формирований стран Европы практика.