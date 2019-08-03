Политика У Зеленского описали, как будут бороться с пророссийской пропагандой

2019-08-03 12:30 339

 

В команде президента Владимира Зеленского считают, что Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания надо предоставить больше полномочий по возможностям ограничения деятельности медиа, которые транслируют запрещенный контент.

Об этом в интервью LB.ua рассказал советник президента и будущий нардеп Никита Потураев.

По его словам, такие возможности нужны Нацсовету для эффективного противодействия пропаганде. В то же время, у медиа должно быть право в тот же день оспорить решение Нацсовета в суде, а также право на ускоренную процедуру судового рассмотрения.

В ответ на уточняющие вопросы, Потураев подтвердил, что Нацсовет должен иметь право в любой момент без предупреждений отключать, например, телеканал, на котором будет транслироваться фильм Оливера Стоуна "Украина в огне".

"Это война. Каждый человек в стране должен честно ответить на вопрос: "Мы на войне или нет"? Если ответ утвердительный, то надо воевать, а не сдаваться, не сидеть в окопе, прижав там руки к голове", – заявил Потураев.

В то же время, по его мнению, Министерство информационной политики следует ликвидировать, из-за его "полной недееспособности".

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