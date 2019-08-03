Политика США передали Украине спецоборудование для разминирования Донбасса

2019-08-03 13:30 228

Соединенные Штаты Америки передали украинским пиротехникам ГСЧС оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Известно, что Украине передали оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металлодетекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования.

"2 августа на Учебном полигоне Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Киевской области, представители Датской Группы по разминированию (ДГР) передали пиротехникам ГСЧС технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, которое было закуплено благодаря поддержке правительства США", - говорится в сообщении.

Отметим, что общая стоимость помощи составляет около пяти миллионов гривен.