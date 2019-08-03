Политика США передали Украине спецоборудование для разминирования Донбасса

2019-08-03 13:30 228

 

Соединенные Штаты Америки передали украинским пиротехникам ГСЧС оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Известно, что Украине передали оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металлодетекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования.

"2 августа на Учебном полигоне Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Киевской области, представители Датской Группы по разминированию (ДГР) передали пиротехникам ГСЧС технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, которое было закуплено благодаря поддержке правительства США", - говорится в сообщении.

Отметим, что общая стоимость помощи составляет около пяти миллионов гривен.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Народный синоптик: в Украину возвращается «адская» жара

2019-08-03 13:00 327

Послом США в Мектике по настоянию Трампа назначен Ландау

2019-08-02 17:33 564

США сегодня разорвали ракетный договор, завершивший в 1987 году "холодную войну"

2019-08-02 14:44 672

В тяжких торговых переговорах США и Китая есть первые результаты

2019-08-02 10:43 750

Еще новости в разделе "Политика"

Без премий и надбавок: названа президентская зарплата Зеленского

2019-08-03 14:30 225

США передали Украине спецоборудование для разминирования Донбасса

2019-08-03 13:30 228

У Зеленского описали, как будут бороться с пророссийской пропагандой

2019-08-03 12:30 336

Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу в 2019 году

2019-08-03 12:00 267
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Без премий и надбавок: названа президентская зарплата Зеленского 2019-08-03 14:30 225
США передали Украине спецоборудование для разминирования Донбасса 2019-08-03 13:30 228
У Зеленского описали, как будут бороться с пророссийской пропагандой 2019-08-03 12:30 336
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу в 2019 году 2019-08-03 12:00 267

Лента

15:00 Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников
14:30 Без премий и надбавок: названа президентская зарплата Зеленского
14:00 Доллар отвоевывает свои позиции, гривна дешевеет: новый курс валют от Нацбанка
13:30 США передали Украине спецоборудование для разминирования Донбасса
13:00 Народный синоптик: в Украину возвращается «адская» жара
12:30 У Зеленского описали, как будут бороться с пророссийской пропагандой
12:00 Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу в 2019 году
11:30 Усик о спарринге с Ломаченко: пытаешься ударить, а его уже нет на месте
видео 11:00 В Великобритании прорвало дамбу: потоки воды хлынули в Уэйли Бридж
10:30 У Зеленского придумали, как отучить депутатов от взяток