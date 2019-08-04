Политика Богдан прокомментировал свое заявление об отставке

2019-08-04 11:00 240

 

В субботу, 3 августа, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сказал, что его заявление об отставке было жестом для его руководства, а не для прессы, и что победившая на выборах политсила не ориентируется на "классических журналистов", сообщает Радио Свобода.

Богдан подтвердил, что написал заявление об отставке на имя президента.

"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли самих себя воспринимать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал глава Офиса президента.

Из ответа Богдана следует, что команде президента Украины Владимира Зеленского не нужны классические СМИ для коммуникации с обществом.

Напомним, что 31 июля источник в Офисе президента сообщил ряду СМИ, что Андрей Богдан написал заявление следующего содержания: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".

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