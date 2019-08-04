Украина Есть раненые: боевики на Донбассе устроили новую провокацию против ВСУ

2019-08-04 14:00 393

За сутки субботы, 3 августа, боевики пять раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В течение суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.