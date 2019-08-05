Украина фото Морская авиация Украины выследила и торпедировала подлодку в Черном море

2019-08-05 13:44 168

Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила недельные учения над Черным морем.

Как сообщает информационное агентство Минобороны "АрмияИнформ", это были летно-тактические учения для отработки различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС.

В течение недельных учений экипажи совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.

Кульминацией военных учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим осуществлением бомбового и торпедного ударов, сообщили военные.

"Во время ведения воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил место пребывания врага и с помощью ориентирной морской авиационной бомбы обозначил зону для осуществления удара. К мысу Аджияск (возле села Рыбаковка Николаевской области) поспешила группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника", – говорится в сообщении.