Мир Китай развернул военные учения возле Тайваня как "строгое предупреждение"

2024-10-14 20:04

Китайские военные начали новый раунд военных учений вблизи Тайваня в понедельник, заявив, что это предупреждение "сепаратистским действиям сил, выступающих за независимость Тайваня", и не назвав даты их завершения, что вызвало осуждение со стороны правительства Тайбэя.

Источник: Reuters

Детали: Командование китайской армии заявило, что учения "Joint Sword-2024B" проходят в Тайваньском проливе и в районах к северу, югу и востоку от Тайваня.

"Учения также служат строгим предупреждением сепаратистским действиям сил, выступающих за независимость Тайваня. Это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства", - говорится в заявлении командования КНР.

Командование опубликовало карту, на которой обозначены девять районов вокруг Тайваня, где проходят учения - два на восточном побережье острова, три на западном, один на севере и три вокруг подконтрольных Тайваню островов, расположенных рядом с китайским побережьем.

Китайские корабли и самолеты приближаются к Тайваню в "непосредственной близости с разных направлений", сосредотачиваясь на патрулировании в боевой готовности море-воздух, блокировании ключевых портов и районов, нападении на морские и наземные цели и "совместном захвате всеобъемлющего превосходства", заявило командование.

Тайваньский Совет по делам континентального Китая заявил, что последние военные учения Китая и его нежелание отказаться от применения силы являются "вопиющими провокациями", которые серьезно подрывают региональный мир и стабильность.

Перед лицом дальнейших политических, военных и экономических угроз, которые Китай в последние дни создает Тайваню, Тайвань не отступит, - говорится в заявлении.

Высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня в разговоре с Reuters на условиях анонимности ввиду деликатности ситуации заявил, что, по их мнению, Китай практикует блокирование тайваньских портов на севере и юге острова и международных судоходных путей, а также отпор прибытию иностранных сил.

Президент Тайваня Лай Цинде неоднократно предлагал переговоры с Китаем, но получал отказ. Он говорит, что только народ Тайваня может решать свое будущее, и отвергает претензии Пекина на суверенитет.