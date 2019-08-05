Политика Эрдоган объявил о готовящейся военной операции на севере Сирии

2019-08-05 14:13 108

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявил о намерении провести новую военную операцию в контролируемом курдами районе в северной части Сирии.

"Мы войдем на восток от Евфрата, как и вошли в Африн, Джераблус и аль-Баб. Мы уведомили Россию и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну", − заявил Эрдоган в ходе выступления в городе Бурса на северо-западе страны.

Как сообщает Reuters, ранее президент Турции заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда.

Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в декабре прошлого года, по итогам которого американский лидер принял решение вывести войска из Сирии.

Напомним, в 2016-2017 годах Турция проводила на территории Сирии военную операцию Щит Евфрата. В 2018 году Анкара начала в Сирии операцию Оливковая ветвь, целью которой было занять сирийский Африн, находившийся на тот момент под контролем курдских вооруженных формирований.