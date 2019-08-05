Украина Чтобы ребенка взяли в школу, нужно сделать ему 10 обязательных прививок

2019-08-05 14:45 78

Менее чем через через месяц в Украине начнется новый учебный год. В Минздраве решили напомнить перечень необходимых прививок для детей, чтобы им можно было посещать школу. 

Итак, для того, чтобы вашему ребенку разрешили посещать учебное заведение необходимо иметь 10 прививок от таких инфекционных болезней, как гепатит В, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняка, коклюш, полиомиелит и хиб-инфекция (последнее - это гемофильная палочка, которая может вызывать менингит, пневмонию, отит, бронхит и другие воспалительные гнойные заболевания).

"Государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки по Календарю профилактических прививок", - сообщила в Facebook и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун .

В Минздраве напоминают, что прививки можно получить бесплатно у семейного врача, педиатра или терапевта.

Ранее в Минздраве сообщали, что за последние 4 года в Украине в разы увеличилось количество вакцинирован детей: вдвое от кори, втрое от кошклюша и дифтерии. 90% младенцев Украины до 1 года имеют необходимые прививки. Напомним, ранее украинский суд постановил, что не вакцинированные дети больше не могут посещать садики. Вопросы посещения дошкольного учебного учреждения ребенком, родители которого отказались от прививок, решается врачебно-консультативной комиссией.

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