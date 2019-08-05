Политика По заявлению Кличко НАБУ завело уголовное дело на главу Офиса Зеленского

2019-08-05 12:43 210

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главой Офиса президента Андреем Богдананом.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передают "Українські Новини".

По его словам, дело открыто по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко, под которым зашаталось кресло руководителя КГГА, обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовное дело по заявлению главы Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему 20 млн долларов взятки. Перед тем на брифинге Андрея Богдана главной темой встречи с журналистами стало снятие Виталия Кличко с должности главы администрации. Богдан заявил, что Кличко обязан покинуть пост, так как потерял контроль над столицей.