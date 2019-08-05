Политика В "Слуге народа" заявили о необходимости возвращения Украины в ПАСЕ

2019-08-05 20:00 216

Украинская делегация должна вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Такое заявление сделал будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко.

Будущий парламентарий отметил, что Украина должна в любом случае продвигать резолюции и предложения, которые будут выгодны для страны.

Также Яременко подчеркнул, что возвращение российской делегации не должно помешать этому.

"Наша задача - не в исключении России, а предложение своих позиций, продвижения тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся - это можно делать и с Россией (делегацией РФ в ПАСЕ), и без России", - отметил нардеп.

Кроме того он отметил, что ПАСЕ является отличной площадкой для продуктивных переговоров.

"Стрельнуть в ногу всегда можно, но это контрпродуктивно", - резюмировал Яременко.