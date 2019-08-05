Украина Водоканалы Украины пригрозили перейти на почасовую подачу воды

2019-08-05 21:30 192

 

Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" заявила, что с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды. На такие действия предприятия будут вынуждены пойти из-за нехватки денег на оплату электроэнергии. Как отмечает организация, с 1 июля полноценно заработала новая модель рынка электроэнергии, в результате чего произошло подорожание электроэнергии для предприятий на 25%. "Эта ситуация стала критической для отраслей водоснабжения и теплоснабжения", - заявила вице-президент ассоциации Ольга Бабий.

"НКРЭКУ регулирует деятельность ста водоканалов Украины. Подняв стоимость тарифа на передачу для Укрэнерго, НКРЭКУ не подняла стоимость воды и канализации. Сейчас все водоканалы страны понесли убытки в размере около 200 млн грн - за один месяц", - сказала Бабий. По ее словам, поскольку электроэнергия для водоканалов в июле подорожала на 25%, денег для оплаты за август уже не будет. "Водоканалы и теплокоммунэнерго начнут отключать от потребления электроэнергии. 100% водоканалов, которым устанавливает тарифы НКРЭКУ, ежедневно несут огромные убытки", - отметила Бабий.

В Ассоциации заявили, что из сложившегося положения есть только два выхода. Либо государство должно обеспечить водоканалам возможность покупки электроэнергии по цене 1,68 грн., либо НКРЭКУ должно поднять тариф на воду минимум на 20%.

"Если ситуация не будет разрешена путем законодательного регулирования до 20 августа, начнутся отключения от электричества водоканалов, а как следствие - техногенные аварии", - сказала Бабий.

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