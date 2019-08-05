Украина В Минобороны сделали тревожное заявление по ситуации на Донбассе

2019-08-05 22:00 234

 

Во время режима прекращения огня на Донбассе боевики занимаются тем, что восстанавливают военную технику и пополняют подразделения новым вооружением.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, ссылаясь на данные разведки.

В частности, на захваченных предприятиях, расположенных на оккупированной части Донбасса, срочно начат ремонт военной техники, в том числе танков. Причем, боевики даже развернули дополнительные пункты ремонта вооружения и военной техники.

Кроме того, также не прекращаются поставки оружия из России. Например, на вооружение разведывательных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов оккупантов поступила очередная партия 9-мм бесшумных снайперских винтовок ВСС.

Также под видом гуманитарной помощи от российских волонтеров боевики получили приборы ночного видения, бинокли, комплекты военного обмундирования и индивидуальные аптечки.

В тоже время, судя по данным пресс-центра ООС, боевики успевают и нарушать режим прекращения огня. Так, за понедельник, 5 августа, боевики дважды обстреляли позиции ВСУ.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения", - уточняют в пресс-центре ООС.

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