Политика В аннексированном Крыму осудили отказавшихся служить в армии РФ

2019-08-06 13:15 42

С начала текущего года в оккупированном россией Крыму за уклонение от службы в армии РФ были осуждены 17 жителей полуострова. 

Как сообщает Крымская правозащитная группа, всего в нынешнем году было возбуждено 20 уголовных дел "за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ", по 17 из них вынесен приговор, еще три - на рассмотрении.

"Только в июле вынесено пять приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан, по данным КПГ, открыто минимум 69", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Крыму весной 2019 года прошла девятая призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым - 2800, Севастополь - 600).

После аннексии в армию РФ призвали около 18 900 жителей Крыма, включая Севастополь.

"Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции", - заявляют правозащитники.

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