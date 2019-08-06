Политика КНДР угрожает Северной Корее и США разрывом всех договоренностей

2019-08-06 15:14 111

Северная Корея обвинила США и Южную Корею в нарушении достигнутых ранее договоренностей.

Как сообщает ЦТАК, КНДР заявили, что стране нужно будет искать "новый путь", если учения Южной Кореи и США продолжатся.

"Несмотря на наши неоднократные предупреждения власти Соединенных Штатов и Южной Кореи, наконец, начали совместные военные учения, нацеленные на КНДР", - говорится в заявлении.

Действия стран якобы нарушают Пханмунчжомскую и Пхеньянскую сентябрьскую совместную декларации и Совместное корейско-американское заявление, сделанное 12 июня.

Напомним, 2 августа разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории КНДР. По предположениям, Пхеньян в третий раз провел испытания баллистических ракет малой дальности. Ранее пуски проводились 25 и 31 июля.

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