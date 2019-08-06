Политика Названа дата первого заседания новой Рады

2019-08-06 16:30 48

 

Первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 3 сентября 2019 года.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 3 сентября 2019 года. Об этом он сказал в ходе брифинга 6 августа.

В частности, по словам Геруса, некоторые из новых назначений в Кабинете министров будут озвучены на первом заседании парламента, которое вероятнее всего состоится уже 3 сентября.

Напомним, что Слуга Народа в Верховной Раде 9 созыва будет иметь однопартийное большинство, поэтому сможет провести назначение своих представителей в руководство парламента.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Разумков признался, кто заменит Парубия на посту спикера Рады: теперь официально

2019-08-04 13:00 16806

Без премий и надбавок: названа президентская зарплата Зеленского

2019-08-03 14:30 1749

У Зеленского назвали точную дату начала работы Верховной Рады IХ созыва

2019-07-31 08:12 11259

Названа новая цена на газ для населения

2019-07-23 18:30 3663

Еще новости в разделе "Политика"

Названа дата первого заседания новой Рады

2019-08-06 16:30 48

КНДР угрожает Северной Корее и США разрывом всех договоренностей

2019-08-06 15:14 111

В аннексированном Крыму осудили отказавшихся служить в армии РФ

2019-08-06 13:15 198

ЦИК Украины признал избранными 423 народных депутатов

2019-08-06 10:12 447
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Названа дата первого заседания новой Рады 2019-08-06 16:30 48
КНДР угрожает Северной Корее и США разрывом всех договоренностей 2019-08-06 15:14 111
В аннексированном Крыму осудили отказавшихся служить в армии РФ 2019-08-06 13:15 198
ЦИК Украины признал избранными 423 народных депутатов 2019-08-06 10:12 447

Лента

16:30 Названа дата первого заседания новой Рады
15:45 КАК ВЫБРАТЬ САМУЮ СЛАДКУЮ И СПЕЛУЮ ДЫНЮ БЕЗ НИТРАТОВ
15:14 КНДР угрожает Северной Корее и США разрывом всех договоренностей
14:43 Доллар стремительно дорожает - Нацбанк и обменники срочно сменили курсы валют
14:16 Произошел масштабный сбой мессенджера Facebook
13:42 Очередную семью коррупционеров посадят за решетку: этого ждали все украинцы
13:42 В Украине новая вспышка кори - названы самые опасные города и регионы
13:15 В аннексированном Крыму осудили отказавшихся служить в армии РФ
фото 12:46 ПРОСТОЙ СПОСОБ ВЫБРАТЬ СЛАДКИЙ И СПЕЛЫЙ АРБУЗ БЕЗ НИТРАТОВ
12:14 Основные индексы Уолл-стрит рухнули - мир снова на грани финансового кризиса