Политика Луценко проговорился, что знает, кто убил Павла Шеремета. Но доказать не может

2019-08-07 11:15 225

Считающий последние дни перед отставкой генпрокурор и кум Порошенко Юрий Луценко решил вспомнить о резонансном деле. Глава ГПУ заявил, что следствие располагает данными о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета, но необходимо проведение ряда следственных действий.

"Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", − заявил глава ГПУ в эфире Радио НВ.

Напомним, 23 июля глава Нацполиции Сергей Князев отчитался президенту Владимиру Зеленскому о расследовании убийства Шеремета. Во время публичной части доклада Князев отметил, что проведен большой объем работы, однако преступление остается нераскрытым. Среди возможных версий убийства − книга о российско-грузинской войне 2008 года, написанная Шереметом.

После ознакомления с закрытой частью доклада глава государства выразил уверенность, что убийц журналиста найдут.