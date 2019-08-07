Политика Бежавшая в Лондон Гонтарева заявила, что занята более важными делами, чем допрос в ГПУ

2019-08-07 12:44 156

Бывшая главная банкирша страны уверяет, что занята работой и не имеет времени на такие пустяки, как допрос в Генеральной прокуратуре Украины. Вместо этого Валерия Алексеевна любезно пригласила следователей поговорить к себе в столицу Британии.

Экс-глава Национального банка  Гонтарева не приедет в Украину на назначенный 12 августа допрос по уголовному делу беглого бизнесмена Сергея Курченко, сообщает издание The Page.

"Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила. Я уже им (ГПУ) сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон... Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть", - сказала она, добавив, что повестку на допрос еще не получила.

Напомним, вчера ГПУ во второй раз опубликовало на своем сайте повестку для экс-главы НБУ по делу Курченко. До этого генпрокуратура вызывала Гонтареву на допрос в качестве подозреваемой 22 апреля. Тогда она отказалась прилетать в Украину на допрос, заявив, что готова встретиться со следователями в Лондоне. Генпрокурор в марте рапортовал о завершении расследования "дела Курченко", которому инкриминируют хищение 18,1 млрд грн.

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