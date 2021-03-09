Политика В СБУ допросили Медведчука относительно его переговоров с Сурковым

2021-03-09 20:40

Народного депутата Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины. Вопросы касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых “пленках Медведчука-Суркова”. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

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"9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что в рамках уголовного производства, связанного с вышеупомянутыми "пленками" на допрос дважды вызывался пятый президент Украины Петр Порошенко. Впрочем, он дважды не явился на допрос.

Дополнение

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщал, что обнародованные аудиозаписи разговоров лиц, которых СМИ идентифицировали, как Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, приобщены к уголовному производству.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что аудиозапись телефонного разговора, вероятно, Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова - это не последний разговор, и будут еще.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

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