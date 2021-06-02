Мир видео Обнародовано видео допроса арестованного в Беларуси Романа Протасевича

2021-06-02 12:23

В Беларуси был представлен общественности новый фрагмент видеозаписи допроса основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Кадры с показаниями Протасевича опубликовал белорусский телеканал ОНТ в Telegram.

"Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске. Вот сразу", — говорит Протасевич в 13-секундном ролике.

О чем конкретно идет речь, не сообщается. Полную версию расследования, в котором будут кадры допроса журналиста, обещают показать в эфире вечером 2 июня.

Ранее в Сеть попало видео, на котором задержанный п, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания.