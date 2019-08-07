Украина Хомчак заявил, что резервы ВСУ находятся в состоянии боеготовности

2019-08-07 18:30 270

 

Вооруженные силы Украины продолжают соблюдать режим перемирия на Донбассе, однако в случае непрогнозированной ситуации готовы к соответствующему реагированию. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак после совещания у президента.

"С 21 июля объявлено бессрочное перемирие, и Вооруженные силы Украины на протяжении этого времени придерживаются этих договоренностей", - заявил Хомчак.

При этом он подчеркнул, что резервы ВСУ находятся в состоянии боеготовности.

"Господин президент, Вооруженные силы готовы в случае непрогнозированной ситуации к соответствующему реагированию", - заявил Хомчак.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В "Слуге народа" заявили о необходимости возвращения Украины в ПАСЕ

2019-08-05 20:00 630

Есть раненые: боевики на Донбассе устроили новую провокацию против ВСУ

2019-08-04 14:00 771

Хацкевич признал, что состояние вернувшегося Циганкова далеко от идеального

2019-08-01 10:13 729

Катастрофические потери: боевики устроили бойцам ВСУ минометный ад

2019-07-20 11:30 1044

Еще новости в разделе "Украина"

Хомчак заявил, что резервы ВСУ находятся в состоянии боеготовности

2019-08-07 18:30 270

У Зеленского решили судьбу "евроблях", украинцы затаили дыхание: "Я за то, чтобы..."

2019-08-07 13:52 32364

Доллар в покупке и продаже подешевел на 10 копеек - курс снова качнулся

2019-08-07 13:45 342

КАК ВЫБРАТЬ САМУЮ СЛАДКУЮ И СПЕЛУЮ ДЫНЮ БЕЗ НИТРАТОВ

2019-08-07 11:43 975
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Хомчак заявил, что резервы ВСУ находятся в состоянии боеготовности 2019-08-07 18:30 270
У Зеленского решили судьбу "евроблях", украинцы затаили дыхание: "Я за то, чтобы..." 2019-08-07 13:52 32364
Доллар в покупке и продаже подешевел на 10 копеек - курс снова качнулся 2019-08-07 13:45 342
КАК ВЫБРАТЬ САМУЮ СЛАДКУЮ И СПЕЛУЮ ДЫНЮ БЕЗ НИТРАТОВ 2019-08-07 11:43 975

Лента

21:30 Чего ожидать от курса доллара в августе - прогноз эксперта
20:30 Зеленский экстренно позвонил Макрону: о чем договорились президенты
20:00 Медики узнали, какую группу крови больше всего любят комары
19:30 Стала известна численность работников Офиса Президента Украины
19:00 На концерте Rammstein в Риге загорелись декорации
18:30 Хомчак заявил, что резервы ВСУ находятся в состоянии боеготовности
18:00 Зеленский ответил Путину по статусу Донбасса
17:30 Крым «оккупировала» холера: в Севастополе начали закрывать популярные пляжи
17:00 На матче "Динамо" – "Шахтер" протестируют VAR
16:30 Зеленский: Крым вернется в состав Украины