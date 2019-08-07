Украина Хомчак заявил, что резервы ВСУ находятся в состоянии боеготовности

2019-08-07 18:30 270

Вооруженные силы Украины продолжают соблюдать режим перемирия на Донбассе, однако в случае непрогнозированной ситуации готовы к соответствующему реагированию. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак после совещания у президента.

"С 21 июля объявлено бессрочное перемирие, и Вооруженные силы Украины на протяжении этого времени придерживаются этих договоренностей", - заявил Хомчак.

При этом он подчеркнул, что резервы ВСУ находятся в состоянии боеготовности.

"Господин президент, Вооруженные силы готовы в случае непрогнозированной ситуации к соответствующему реагированию", - заявил Хомчак.