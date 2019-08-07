Политика Стала известна численность работников Офиса Президента Украины

2019-08-07 19:30 180

По состоянию на 30 июля этого года в Офисе Президента Украины работает более 140 сотрудников. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос УНН.

"Согласно приказам Руководителя Аппарата Офиса Президента Украины, предоставленным в Государственное управление делами, по состоянию на 30 июля 2019 года на должности в Офис Президента Украины назначено 142 работники", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, Государственное управление делами ведет переговоры с производителем относительно изготовления таблички "Офис Президента Украины" для административного здания на ул. Банковой, 11, которое должно заменить нынешнюю "Администрация Президента Украины".

Добавим, что 1 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.