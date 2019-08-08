Политика Журналист Роман Сущенко может вернуться в Украину, но в наручниках

2019-08-08 09:12 198

Незаконно арестованный в России журналист агентства "Укринформ" Роман Сущенко подписал документы о согласии отбывать срок в Украине.

"Во время общения с Романом Сущенко, недавнего - по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали также и перспективы обмена, освобождения. Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине", - сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Юрист также отметил, что ему не известно о планах российских властей по поводу судьбы Сущенко. По его мнению, в целом переговоры о возможном обмене сейчас находятся "на стадии замирания".

Ранее адвокат выразил предположение, что власти РФ могут отправить Сущенко в Украину для отбывания наказания, либо обменять на кого-то из российских пленных, задержанных в Украине.

Напомним, Роман Сущенко был задержан с нарушением международного права 30 сентября 2016 года в Москве, ему предъявили надуманное обвинение в шпионаже. 4 июня 2018 года журналист был приговорен к 12 гождам заключения в колонии строгого режима.