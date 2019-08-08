Украина Поток людей на админгранице с Крымом резко вырос

2019-08-08 18:30 321

 

В течение июля административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли почти 350 тысяч человек.

В июле существенно вырос в обе стороны поток людей и транспортных средств на административной границе Украины с аннексированным Крымом. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в четверг, 8 августа.

Так, в течение июля 2019 года административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 347 100 человек и 57 819 транспортных средств. По сравнению с июнем количество пересечений гражданского населения увеличилась на 33,31%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств – на 38,09%.

Больше всего граждан пересекли границу через КПВВ Чонгар: 83754 человека и 14861 единица транспортных средств, в обратном направлении 94096 человек и 15713 единиц транспортных средств.

"Украинцы, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и тому подобное", – указали в МинВОТ.

Ранее глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что государственная граница должна быть открытой для россиян-друзей, но неприступной для россиян-врагов Украины, которые посещали оккупированный Крым, или призывали к аннексии.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский: Крым вернется в состав Украины

2019-08-07 16:30 921

Пенсии в Украине выросли: стало известно, кто получает больше всех

2019-08-06 20:00 1596

В аннексированном Крыму осудили отказавшихся служить в армии РФ

2019-08-06 13:15 492

У Зеленского огласили планы по завершению войны на Донбассе

2019-08-05 10:42 21651

Еще новости в разделе "Украина"

Поток людей на админгранице с Крымом резко вырос

2019-08-08 18:30 321

Буря в Киеве и области повалила деревья и поломала авто

2019-08-08 16:30 594

Вступил в силу закон о "зеленом" тарифе для владельцев солнечных панелей

2019-08-08 15:14 447

В Киеве ограничили движение по Южном мосту - ремонт продлится до 15 августа

2019-08-08 14:12 327
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Поток людей на админгранице с Крымом резко вырос 2019-08-08 18:30 321
Буря в Киеве и области повалила деревья и поломала авто 2019-08-08 16:30 594
Вступил в силу закон о "зеленом" тарифе для владельцев солнечных панелей 2019-08-08 15:14 447
В Киеве ограничили движение по Южном мосту - ремонт продлится до 15 августа 2019-08-08 14:12 327

Лента

21:30 Разумков заявил, что перед введением в Украине рынка земли нужно поменять законодательную базу
21:00 Полиция расследует загадочную смерть туристки, выпавшей из самолета
20:30 Парубий созвал заседание подготовительной депутатской группы
20:00 Возникли недоразумения: появились тревожные данные об итогах встречи Зеленского с Варфоломеем
19:30 На юго-западе Турции произошло землетрясение
19:00 В "Слуге народа" хотят провести верификацию всех социальных выплат
18:30 Поток людей на админгранице с Крымом резко вырос
18:00 В НБУ анонсировали программу с МВФ на $10 млрд
17:30 Суд в РФ назначил даты рассмотрения апелляций всех украинских моряков
17:20 ДТЕК наголосив на законності та економічній обгрунтованості методики ціноутворення на енергоносії за принципом імпортного паритету