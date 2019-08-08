Политика Суд в РФ назначил даты рассмотрения апелляций всех украинских моряков

2019-08-08 17:30 243

 

Московский городской суд назначил рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов третьей и четвёртой групп военнопленных украинских моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

По словам Полозова, судебные заседания Московского городского суда по рассмотрению апелляционных жалоб защиты на постановления Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей состоятся в отношении третьей группы военнопленных украинских моряков - Андрея Артеменко, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Василия Сороки и Сергея Чулибы - 21 августа в 11:00.

В отношении четвёртой группы военнопленных украинских моряков - Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого и Андрея Эйдера - рассмотрение апелляций состоится в Московском городском суде 21 августа в 14:00.

Ранее Полозов сообщил, что Московский городской суд назначил рассмотрение апелляционных жалоб защиты военнопленных украинских моряков второй группы - Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова - на 16 августа в 14:00.

Как сообщал УНН, дату и время судебного заседания по рассмотрению апелляционных жалоб защиты первой группы военнопленных украинских моряков назначили на 16 августа в 11:00.

Лефортовский районный суд Москвы в июле продлил арест украинских моряков на три месяца.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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