Политика Возникли недоразумения: появились тревожные данные об итогах встречи Зеленского с Варфоломеем

2019-08-08 20:00 276

 

Президент Украины Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи в Стамбуле 8 августа не подписали совместное заявление, как планировали накануне.

Об этом сообщает BBC News Украина.

Отмечается, что встреча была инициативой Зеленского и источники журналистов оценивали это как хороший знак и попытку наладить отношения с Константинополем.

По данным издания, в резиденции патриарха Зеленский общался с Варфоломеем как в узком кругу, так и в расширенном формате без журналистов. Встреча, по данным источников, прошла нормально, в "позитивном настроении". Однако перед ней между представителями Константинополя и Офисом президента возникли недоразумения.

Планировалось, что патриарх и президент подпишут совместное заявление, но в последний момент стороны не поняли друг друга, в команде Зеленского отказались подписывать документ. Этот документ готовили на Фанаре в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.

Заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере. Почему ОП не понравилось заявление – неизвестно, по словам источников, там не было провокационных формулировок на политическую тему.

После встречи Зеленский не общался с журналистами в патриархии. В ОП отказались ответить на вопрос, почему стороны не подписали совместное заявление.

Тем временем Офис Зеленского заявил, что на встрече президент поблагодарил Варфоломея за поддержку Украины и сказал о том, что власть не должна вмешиваться в церковные дела и он будет защищать независимость церкви.

Напомним, как ранее сообщалось, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию. Он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и выступил на местном бизнес-форуме.

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