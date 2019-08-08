Политика Парубий созвал заседание подготовительной депутатской группы

2019-08-08 20:30 183

 

Завтра должно состояться заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов на завтра, 9 августа. Об этом говорится на сайте Рады.

В подготовительную группу делегированы представители партий, преодолевших пятипроцентный барьер на внеочередных выборах, а именно:

Слуга народа - 17 человек;

Оппозиционная платформа - За життя - три человека;

Батькивщина - два человека;

Европейская солидарность - два человека;

Голос - один.

На сайте уточняется, что самовыдвиженцы-мажоритарщики тоже могут делегировать в состав подготовительной группы по одному представителю от 15 депутатов путем подачи письменного предложения.

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