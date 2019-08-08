Парубий созвал заседание подготовительной депутатской группы

Завтра должно состояться заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов на завтра, 9 августа. Об этом говорится на сайте Рады.
В подготовительную группу делегированы представители партий, преодолевших пятипроцентный барьер на внеочередных выборах, а именно:
Слуга народа - 17 человек;
Оппозиционная платформа - За життя - три человека;
Батькивщина - два человека;
Европейская солидарность - два человека;
Голос - один.
На сайте уточняется, что самовыдвиженцы-мажоритарщики тоже могут делегировать в состав подготовительной группы по одному представителю от 15 депутатов путем подачи письменного предложения.