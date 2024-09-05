Политика Зеленский приедет на заседание «Рамштайн» в Германии - Spiegel

2024-09-05 16:05

 

Президент Украины Зеленский планирует принять участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 6 сентября. Он обратится к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия, в частности дальнобойных ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн), которое состоится завтра, 6 сентября. Глава государства хочет обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с агрессией РФ, пишет Spiegel.

Детали

Как пишет издание, в Берлине заявили, что визит Зеленского на встречу министров обороны западных государств, которые поддерживают Украину, призван «впечатляюще описать серьезность ситуации».

Глава украинского государства также хочет попросить о новых поставках оружия, в частности ракет дальнего радиуса действия и средств противовоздушной обороны.

Дополнение

Пентагон подтвердил созыв следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) 6 сентября.

4 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня только четыре страны предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать Россию с украинской территории и сохранить жизни гражданских.

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