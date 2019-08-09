Мир фото + видео После очередного штурма спецназом резиденции экс-президент сдался и был арестован

2019-08-09 10:11 57

После нескольких дней перестрелок, штурмов резиденции и скандалов бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева задержали.

В видео, опубликованном Радио Свобода, видно, как Атамбаев ведет переговоры с представителями власти в своем доме, рядом находятся его вооруженные сторонники. Также зафиксирован непосредственно момент сдачи экс-президента силовикам.

Ролик сняла помощница Атамбаева, заместитель председателя Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева.

Напомним, экс-президент Киргизии был задержан отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых автомобилей и автобусов с военными. Спецназ начал первый штурм резиденции Атамбаева 7 августа, но сторонники экс-президента не пустили силовиков в дом бывшего лидера. 27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Киргизии может грозить пожизненный срок.