Политика ООН жестко раскритиковала давление США на Венесуэлу - пострадали миллионы невинных

2019-08-09 16:28 123

Глава ООН по правам человека Мишель Бачелет подвергла критике последние санкции США против Венесуэлы, заявив, что они усугубят страдания миллионов людей. 

"Я глубоко обеспокоена потенциально серьезным воздействием на права человека в Венесуэле нового набора односторонних санкций, введенных США на этой неделе. Санкции чрезвычайно широки и не содержат достаточных мер для смягчения их воздействия на наиболее уязвимые слои населения", - отметила Бачелет, передает  пресс-служба ООН .

Односторонние меры замораживают все государственные активы Венесуэлы в США и запрещают коммерческие сделки. Они направлены на то, чтобы оказать давление на президента Николаса Мадуро с целью заставить его уйти в отставку.

Бачелет убеждена, что последние американские санкции могут значительно усугубить положение простых венесуэльцев, и не только нарушить их экономические права, но также и лишить доступа к основным продуктам питания и гуманитарной помощи. Вашингтон неоднократно вводил разного рода санкции против Каракаса, однако они, по мнению ООН, только усугубили экономический кризис в стране и сделали жизнь простых людей еще более бедственной.

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