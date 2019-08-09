Курьезы 14 кандидатов в Раду даже сами себя не поддержали. Еще 11 человек набрали по одному голосу

2019-08-12 08:12 96

Прошедшие в Украине парламентский выборы стали рекордными и антирекордные по многим показателям. Впервые одна партия сумела взять больше половины голосов и создать монокоалицию. Впервые огромное число кандидатов набрали совершенно смешное число голосов. К примеру, бывший первый номер в списках партии Тимошенко - Надежда Савченко сумела получить всего 8 голосов. В Соцсетях даже отшучивались, что даже не все родные и близкие проголосовали за нее. Как оказалось, и это еще не рекорд. Так, 14 мажоритарщиков на выборах в Верховную Раду получили ноль голосов. Проще говоря, они даже сами не поверили своим обещаниям и не голосовали не за себя.

Как сообщает движение "Честно", все рекордники-аутсайдеры являются самовыдвиженцами, баллотировались в Донецкой (11 кандидатов) и Луганской областях (3 кандидата).

Еще 11 кандидатов в депутаты получили по одному голосу, четыре - по два и столько же - по три голоса. В общем 41 кандидат получил менее десяти голосов избирателей.

Интересно, что наибольшее количество голосов на мажоритарке получил известный кнопкодав и действующий депутат от группы "Возрождение" Антон Яценко, который баллотировался как самовыдвиженец по округу №200 (Черкасская область) - 50712.