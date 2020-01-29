Политика Впервые в истории Украины оштрафованы одновременно 78 народных депутатов

2020-01-29 15:45 264

Почти 3 млн грн не выплатили народным депутатам в ноябре прошлого года за прогулы заседаний комитетов и неучастие в голосованиях на заседаниях Верховной Рады. Всего были оштрафованы 78 депутатов.

"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады, 78 народным депутатам прекратили возмещения расходов, связанных с исполнением ими депутатских полномочий", - сообщает Честною

Наибольший процент прогульщиков оказался во фракции ОПЗЖ: там половина нардепов не получили "депутатских". Также среди прогульщиков комитетов – пятый президент Петр Порошенко, председатель партии Слуга народа Александр Корниенко, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, семья Левочкиных и член Оппозиционного блока Вадим Новинский.

Наибольшее количество пропущенных голосований на пленарных заседаниях в ноябре – у депутатов от партии Слуга народа Александра Дубинского (93,3%), Алексея Жмеренецкого (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера (93,3%; назначен председателем Харьковской ОГА ), внефракционного мажоритарщика Дмитрия Шенцева (91,8%) и представителя ОПЗЖ Юрия Солода (91%).

Кроме того, 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более чем 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны. В частности, заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от ОПЗЖ Юлия Левочкина в ноябре пропустила 100% заседаний комитета (в ноябре их было два) и 105 голосований (78,4%) на пленарных заседаниях парламента. Также единственное в ноябре заседание пропустил председатель подкомитета по вопросам миграционной политики и гражданства, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович. Также Рабинович пропустил 102 голосования (76,1%) на пленарных заседаниях парламента.

Секретарь Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман отсутствовал без уважительных причин на 71,40% заседаний комитета (в ноябре их было семь) и на 111 голосованиях (82,8%) на пленарных заседаниях Рады.

В числе прогульщиков комитетов и Рады, – нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович, слуга народа Игорь Васильковский, депутат от Голоса Леся Василенко (отметила, что пропустила из-за болезни), представитель депутатской группы За будущее, мажоритарщик с Волыни Игорь Гузь и другие.

В то же время в Аппарате Рады сообщили, что в декабре зарплату получили все, несмотря на то, что по данным Портала открытых данных и сайта ВРУ, в декабре 41 народный депутат не принимал участия в более чем 30% голосований в Раде и 40 нардепов отсутствовали во время более чем 30% голосований. Часть из этих депутатов, вероятно, отсутствовала по уважительной причине, но этой информации на сайте Рады нет.