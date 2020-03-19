Коронавирус Чеснок, лук, морковь и картошка - что быстро дорожает из-за коронавируса

2020-03-19 08:39 222

Цены на овощи в Украине за последние три дня значительно выросли. Дорожают также продукты пчеловодства: мед, настойка прополиса и настойка восковой моли.

Как сообщается на ресурсе Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства, лук за несколько дней вырос в цене от шести гривен за килограмм до 12. Они же отмечают, что запасы хорошего лука в Украине подходят к концу.

Оптовая цена на чеснок за неделю подскочила от 45 гривен до 50-60 гривен за килограмм.

Стоимость других овощных культур не изменилась. Оптовые цены на морковь составляют две-две с половиной гривен за килограмм, а килограмм капусты стоит одна-две гривны. Картофель подорожал на гривну, но эксперты это связывают с тем, что его запас в Беларуси уменьшается, а около 60% этого овоща к нам везут именно из этой страны.

Мед оптовики продают за 25 гривен за килограмм, однако они отмечают активизацию рынка, что может повлечь подорожание продукта. А вот грамм прополиса подорожал в два раза.

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