Политика Франция против расширения нормандского формата

2019-08-10 10:00 144

Вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня и поэтому Франция не рассматривает вопрос расширения за счет США.

Франция пока не рассматривает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

По словам представителя ведомства, вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня.

"Франция всецело привержена урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, в частности в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером", - уточнили в министерстве.

Напомним, на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ. С 00.45 в течение почти часа сепаратисты применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у села Богдановка Донецкой области.

Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.